Haberler

Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Zaporijya'da iki yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun aktif eylemleri sonucu Bobılevka ve Veselyanka yerleşim birimlerinin ele geçirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kuzey birliklerinin Sumi bölgesindeki Bobılevka yerleşim birimini kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Dnyepr askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı

Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı