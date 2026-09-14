Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Dnepr askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Şirokoye ve Şevçenkovo, Zaporijya bölgesinde de Novoandreyevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA