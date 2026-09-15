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Rusya: Ukrayna'da gemi, lojistik merkezi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, lojistik merkezi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, lojistik merkezi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Odessa bölgesinde askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan kuru yük gemisi ve Ro-Ro gemisi hedef alındı. Ayrıca, Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırılara devam edildi."

Kaynak: AA
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