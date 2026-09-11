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Rusya: Ukrayna'da bir haftada 19 gemiyi vurduk, 8 yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 19 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 19 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 5-11 Eylül'de Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi, yakıt, enerji ve ulaşım tesisleri ile veri merkezleri, limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 13 kuru yük gemisi, 2 tanker, 2 römorkör ve 2 bot vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 8 yerleşim yeri ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Ozernoye, Goptovka, Zarubinka, Berezenki ve Dolgenkoye, Zaporijya bölgesindeki Zorevka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtovka ve Novogrişino yerleşim yerleri kurtarıldı." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, bu süreçte 48 güdümlü hava bombası, ABD üretimi 14 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, 5 bin 673'ten fazla insansız hava aracı ile 12 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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