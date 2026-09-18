Haberler

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 16 gemiyi vurduk, 10 yerleşim birimini ele geçirdik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 16 geminin vurulduğunu, 10 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 16 geminin vurulduğunu, 10 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 12-18 Eylül'de Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi, yakıt, enerji, lojistik ve demiryolu altyapı tesisleri ile limanlarına yönelik saldırılar düzenlendiği belirtilerek "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 12 kuru yük gemisi, 2 Ro-Ro gemisi, 1 tanker ve 1 römorkör vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 10 yerleşim yeri ele geçirildi

Rus ordusunun, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'da son bir haftada 10 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Çernyakov, Şirokoye, Şevçenkovo, Olhatovka, Malaya Volçya, Zaporijya bölgesindeki Novoandreyevka, Rozovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Veseloye, Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bu süreçte 44 güdümlü hava bombası, ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 füze ve yaklaşık 5 bin 700 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

Korkunç anlar kamerada! Pitbull 6 aylık bebeğe saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

İngiltere’de Türk restoran müdürüne kahramanlık ödülü! Çocuğu kurtarmak için motosikletin önüne atladı

Kendi canını hiçe saydı! Türk müdüre İngiltere’de kahramanlık ödülü
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler