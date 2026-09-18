Rusya: Ukrayna'da bir haftada 16 gemiyi vurduk, 10 yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 16 geminin vurulduğunu, 10 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 12-18 Eylül'de Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi, yakıt, enerji, lojistik ve demiryolu altyapı tesisleri ile limanlarına yönelik saldırılar düzenlendiği belirtilerek "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 12 kuru yük gemisi, 2 Ro-Ro gemisi, 1 tanker ve 1 römorkör vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 10 yerleşim yeri ele geçirildi

Rus ordusunun, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'da son bir haftada 10 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Çernyakov, Şirokoye, Şevçenkovo, Olhatovka, Malaya Volçya, Zaporijya bölgesindeki Novoandreyevka, Rozovka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Veseloye, Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, bu süreçte 44 güdümlü hava bombası, ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 füze ve yaklaşık 5 bin 700 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA