Rusya: Ukrayna'da askeri depo, liman altyapısı ve gemileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri depo, liman altyapısı ve gemileri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gece Nikalyev (Mıkolayiv) kentinde İHA deposunun vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Çornomorsk Limanı'nda yabancı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile Odessa Limanı'na geçiş yapan ve askeri yük taşıyan 2 gemi ve römorkör hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA