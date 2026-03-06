Haberler

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 9 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına karşılık çeşitli stratejik hedeflerle saldırılar gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırıları düzenlediği ve buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki enerji tesisleri, ulaşım, havaalanı ve liman altyapısı ile silah ve askeri teçhizat taşıyan trenler, mühimmat depoları ve insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 9 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye ve Neskuçnoye, Sumi bölgesinde Bobılevka, Zaporijya bölgesinde Gorkoye ve Veselyanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo, Yarovaya, Reznikovka ve Sosnovoye yerleşim yerleri kurtarıldı." denildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı