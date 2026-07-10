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Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, 4-10 Temmuz tarihleri arasında Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 4-10 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Petro-İvanovka, Drujelyubovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Şiykovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinovka ve Vasilevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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