Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, 4-10 Temmuz tarihleri arasında Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 4-10 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Petro-İvanovka, Drujelyubovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Şiykovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinovka ve Vasilevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.