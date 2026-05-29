Rusya: Ukrayna'da 4 yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ikişer yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Karaiçnoye ve Budarki, Dnipropetrovsk bölgesinde de Novopodgorodnoye ve Lesnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 628 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi.