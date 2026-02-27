Haberler

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, 21-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'nın Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 21-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Grafskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Krasnoznamenka, Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Karpovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
