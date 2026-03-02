Haberler

Rusya: Ukrayna'da 3 yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 3 yerleşim yerinin Rus birliklerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo ve Reznikovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
