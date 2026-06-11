Haberler

Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca 330 Ukrayna İHA'sının vurulduğu, Belgorod ve Krasnodar'da 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Ohrimovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise Roskoşnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 330 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.

Belgorod ve Krasnodar'da 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki Razumnoye köyünde 2'si çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise Krasnodar kentinde vurulan İHA parçalarının çok katlı bir binaya isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Merkezin açıklamasında ayrıca, bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırı sonucu "Afipiskiy" petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı

Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı