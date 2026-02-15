Haberler

Rusya: Şubat başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da şubat başından bu yana 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini ve 200 kilometrekareden fazla alanın kontrol altına alındığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, şubat başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek, "200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'u, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgilendirdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı. 200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadesini kullandı.

En şiddetli çatışmaların merkez askeri grubunun sorumluluğundaki alanda yaşandığına dikkati çeken Gerasimov, Kuzey grubu birliklerinin Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Gerasimov, Güney grubu birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini, Doğu ve Dnepr gruplarına bağlı birliklerin de Zaporijya bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

Sapığa bak sen! Tahliye olduktan 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı