Haberler

Rusya: Trump'ın "enerji ateşkesi" teklifi somut adımlarla desteklenmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifine ilişkin, "Önemli olan, bu açıklamaların somut adımlara dönüştürülmesi. Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez. Bu nedenle söylenen her sözün somut eylemlerle desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler için uygun olmadığını belirten Zaharova, söz konusu ülkenin dış siyasette tarafsızlığını yitirdiğini, Rusya'ya karşı siyaset izlediğini söyledi.

Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında ve dışında silah üretim tesisleri kurduğuna dikkati çekerek, "Rusya'ya yönelik askeri tehdidin bulunduğu her nokta, meşru askeri hedef niteliğindedir." dedi.

"Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına yanıt verilecek"

Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarının Rus güvenliğini tehdit ettiğini belirten Zaharova, buna karşılık vereceklerini belirtti.

Zaharova, Batı ülkelerine nükleer silahların yayılması konusunda yaptığı uyarıları dikkate alma çağrısında bulundu.

Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararının yapıcı olmadığını söyleyen Zaharova, bu karara gerekli şekilde yanıt vereceklerini kaydetti.

Mariya Zaharova, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Rus birlikleri, Ermenistan'da ikili anlaşmalar çerçevesinde bulunuyor"

Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünün akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu üssün bölgenin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Zaharova, "Rus birlikleri, Ermenistan'da ikili anlaşmalar çerçevesinde bulunuyor. Bu anlaşmalara uymaya hazırız. Erivan'ın da aynı yaklaşımı sergileyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
'Tamir' vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Bunları evinize almayın! Tam 12 kişiyi bu yöntemle çarptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden

Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç
Raci Şaşmaz'a 'Erdoğan' yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma

Raci Şaşmaz'a bu mezar taşı da soruldu

Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı

Fiyatların neden katlandığı ortaya çıktı! Ölüler bile ürün satmış