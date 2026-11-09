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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'da Vasilkovoye'nin ele geçirildiğini açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Vasilkovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, Doğu Askeri Kuvvetlerine bağlı birliklerin bu yerleşim birimini kurtardığını ve cephe hattında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Vasilkovoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtilerek, "Doğu Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Zaporijya bölgesindeki Vasilkovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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