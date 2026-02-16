Rusya: Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yeri kontrolümüze geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde bulunan Pokrovka ve Minkovka yerleşim birimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı. Önceki gün de Zaporijya'da dört yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'nın iki yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde dört yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel