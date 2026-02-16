Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde bulunan Pokrovka ve Minkovka yerleşim birimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı. Önceki gün de Zaporijya'da dört yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'nın iki yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde dört yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay