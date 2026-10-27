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Rusya Savunma Bakanlığı Oleşki'de Herson yönünde geçici ateşkes başlattı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki'de insani yardım operasyonu nedeniyle Herson yönünde geçici ateşkesin Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren başladığını bildirdi. Ateşkes, Oleşki'deki insani yardım operasyonu hazırlıkları kapsamında uygulanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonu nedeniyle Herson yönünde geçici ateşkesin başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Oleşki kentindeki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesindeki Oleşki yerleşim biriminde insani yardım operasyonu hazırlıkları kapsamında, Herson yönünde Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren ateşkese başladı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, geçen hafta, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da dün Oleşki şehri yönünde mayın temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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