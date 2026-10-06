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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa ve Çernomorsk'ta hedef ve gemiyi vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusunun kullandığı askeri lojistik hedeflerin ve Çernomorsk Limanı'ndaki bir kuru yük gemisinin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, İlyiçevka'da füze ve topçu silahlarının bulunduğu deponun vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna ordusunun kullandığı askeri lojistik hedeflerin ve Çernomorsk Limanı'ndaki bir kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezleri, ulaşım ve liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Odessa bölgesindeki İlyiçevka yerleşiminde füze ve topçu silahlarının bulunduğu bir deponun vurulduğu kaydedildi.

Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için çift kullanımlı yük getirdiği belirtilen bir kuru yük gemisinin hedef alındığı bildirilen açıklamada, İzmail Limanı'nda ise askeri yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan iskele altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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