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Rusya Savunma Bakanlığı, Nikolayev Limanı'nda askeri yüklü gemiyi vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi. Bakanlık, gece boyunca liman altyapısına ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan gemilere İHA'larla saldırıların sürdüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki Nikolayev Limanı'na düzenlenen saldırı sonucunda askeri yük getiren bir kuru yük gemisi vuruldu." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında dün yerel saatle 20.00'den bu sabah 08.00'e kadar Moskova bölgesi dahil çeşitli bölgelerde Rus hava savunma sistemlerinin 505 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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