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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'ya İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki enerji depolama tesisini ve Odessa Limanı'ndaki kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde 142 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini de açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki enerji depolama tesisine ve Odessa Limanı'nda bir yük gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna'nın enerji altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kiev bölgesindeki Bila Tserkva yerleşim biriminde, Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan bataryalı enerji depolama tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen malzeme taşıyan kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında dün gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde 142 Ukrayna İHA'sını imha ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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