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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de Dinyeper'deki köprüyü İHA'larla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü İHA'larla vurduğunu bildirdi. Açıklamada köprünün Donbas'taki Ukrayna birliklerine asker ve askeri malzeme sevkiyatında kullanıldığı, ayrıca Odessa ve Karadeniz'deki hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünü insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece düzenlenen saldırılarda vurulan köprünün, Donbas'taki Ukrayna birliklerine asker ve askeri malzeme sevkiyatında kullanıldığı ifade edildi.

Kiev bölgesindeki Nalivaykovka yerleşim biriminde bulunan Kievskaya elektrik trafo merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, tesisin Kiev ve çevresindeki savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağladığı kaydedildi.

Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda bulunan bir sanayi kompleksinin vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, burada Ukrayna ordusu için askeri yük ve yakıt kabulü, depolanması ve taşınmasının yapıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Karadeniz'de, Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen seyir halindeki bir kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Rus hava savunma sistemlerinin dün akşam saat 20.00'den bu sabah 08.00'e kadar farklı bölgelerde 646 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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