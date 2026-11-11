Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri alındığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birliklerin Şilovka ile Voskresenka'yı kurtardığını ve cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şilovka, Zaporijya bölgesindeki Voskresenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA