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Rusya: Ukrayna'nın Odessa Limanı'na saldırı düzenledik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini ve Ukrayna ordusuna ait yakıt ile yağ tanklarının vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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