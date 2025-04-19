Rusya, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi İşbirliği Anlaşmasını Feshetti

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasının feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.

Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşması feshedildi.

Belgede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili söz konusu ülkeleri bilgilendirme talimatı verildi.

Anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryasının kurulmasını öngörüyordu.

Rusya, 2023'te Barents Bölge Konseyinden ayrılma kararı almıştı.