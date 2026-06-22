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Rusya: Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu Voronej kentinde 3 kişi yaralandı

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Rusya'nın Voronej Bölgesi'ne düzenlenen Ukrayna füze saldırısında 3 kişi yaralandı, bir üretim tesisi ve apartmanlar hasar gördü. Saldırının İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle yapıldığı iddia edildi.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısı sonucu kentte 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede füze tehdidi uyarısının yapıldığını kaydetti.

Ukrayna'ya ait "yüksek hızda seyreden birkaç hava hedefinin" yok edildiğini belirten Gusev, "3 kişi yaralandı. Bunlardan birinin durumu ağır." ifadesini kullandı.

Gusev, saldırı sonucu Voronej'deki bir üretim tesisi ile birkaç apartmanın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Bazı sosyal medya kanallarında, saldırının İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleriyle düzenlendiği iddia edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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