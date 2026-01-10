Haberler

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırı sonucu Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir petrol deposunda yangın meydana geldi. Bölge Valisi Boçarov, saldırının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü ve İHA parçalarının düşmesi sonucu yangının çıktığını bildirdi.

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Suriye ordusu, son mahalleyi de YPG'den temizledi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var