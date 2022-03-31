Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1)

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
 - Güncelleme:

Tahliye edilen siviller Yaralı sivillerin araca binişi Yaşlı ve yaralıların tahliyesi Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Tahliye edilen siviller

Yaralı sivillerin araca binişi

Yaşlı ve yaralıların tahliyesi Rusya- Ukrayna savaşının sıcak noktalarından, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1)

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1)

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1)

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title