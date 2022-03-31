Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken sivillerin tahliyesi devam ediyor (1)
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tahliye edilen siviller Yaralı sivillerin araca binişi Yaşlı ve yaralıların tahliyesi Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.
Tahliye edilen siviller
Yaralı sivillerin araca binişi
Yaşlı ve yaralıların tahliyesi Rusya- Ukrayna savaşının sıcak noktalarından, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi devam ediyor.