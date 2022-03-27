Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplanan binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti. Merkez tren istasyonu'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde "Putin Ukrayna'dan elini çek", "Savaşa hayır", "Barış" ve "Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Rusya'dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınması istendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Protesto, Ukrayna, Belçika, Rusya, Güncel, Haberler

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