Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Tabelaya asılan manken Köy sakini ile röportaj Ukrayna'nın Brovary kentinin doğusunda hasar gören köy Köyde yıkılan binalar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Brovary kentinde bombardıman sonucu oluşan hasar görüntülendi.

Tabelaya asılan manken

Köy sakini ile röportaj

Ukrayna'nın Brovary kentinin doğusunda hasar gören köy

Köyde yıkılan binalar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Brovary kentinde bombardıman sonucu oluşan hasar görüntülendi. Brovary dışındaki Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir trafik levhasına asılmış bir kukla görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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