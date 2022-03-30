Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Tabelaya asılan manken Köy sakini ile röportaj Ukrayna'nın Brovary kentinin doğusunda hasar gören köy Köyde yıkılan binalar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Brovary kentinde bombardıman sonucu oluşan hasar görüntülendi.
Tabelaya asılan manken
Köy sakini ile röportaj
Ukrayna'nın Brovary kentinin doğusunda hasar gören köy
Köyde yıkılan binalar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Brovary kentinde bombardıman sonucu oluşan hasar görüntülendi. Brovary dışındaki Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir trafik levhasına asılmış bir kukla görüldü.