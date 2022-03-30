Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Tabelaya asılan manken

Köy sakini ile röportaj

Ukrayna'nın Brovary kentinin doğusunda hasar gören köy

Köyde yıkılan binalar Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Brovary kentinde bombardıman sonucu oluşan hasar görüntülendi. Brovary dışındaki Ukrayna kontrolündeki bir bölgede bir trafik levhasına asılmış bir kukla görüldü.