- Rusya'nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağı ve Mi-8 tipi helikopter düştü.

- Rusya'nın Ukrayna sınırında savaş uçağı ve helikopter düştü: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağı ve Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus devlet medyasının yerel acil servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesindeki Klintsı kentinde Mi-8 tipi helikopter düştü. Yanan helikoptere bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale edildiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü, 2 pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Bryansk Bölge Vali Yardımcısı Andrei Bardukov da helikopterin düştüğünü doğruladı.

Savaş uçağı da düştü

Helikopterin düşmesinden hemen sonra yine Bryansk bölgesinde Su-34 savaş uçağının düştüğü ifade edildi. Savaş uçağının Ukrayna sınırına yakın bir noktaya düştüğü, bölgede incelemeler yapıldığı öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise her iki olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.