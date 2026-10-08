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Rusya'nın Ukrayna genelindeki füze ve İHA saldırısında en az 24 kişi öldü

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Rusya'nın Ukrayna genelindeki füze ve İHA saldırısında en az 24 kişi öldü
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Rusya'nın Ukrayna genelinde enerji ve altyapı tesislerine düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Priluki'de bir binaya füze isabet etmesi sonucu aralarında 4 çocuğun bulunduğu 18 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

KİEV, 8 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna genelinde enerji ve altyapı tesislerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Priluki kentinde bir binaya füze isabet etmesi sonucu aralarında 4 çocuğun bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de 2 kişinin, Kremençuk ve Oleksandriya kentlerinde ise 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kiev ve 12 bölgedeki altyapının saldırıya uğradığını bildiren Zelenskiy, enerji altyapısının özellikle hedef alındığını kaydetti.

Saldırıda seyir füzeleri, gemisavar füzeleri ve balistik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 füze ve 130 İHA kullanıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin 117 İHA'yı, 39 seyir füzesini ve 5 balistik füzeyi engellediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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