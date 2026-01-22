Haberler

Rusya'nın Stratejik Bombardıman Uçakları Japon Denizi Üzerinde Planlı Uçuş Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Rusya, Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarıyla Japon Denizi'nin tarafsız sularında 11 saatlik bir planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuşa Su-35S ve Su-30SM savaş uçakları eşlik etti.

MOSKOVA, 22 Ocak (Xinhua) -- Rusya'ya ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, 11 saati aşkın süren uçuş sırasında bombardıman uçaklarına Su-35S ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşlarının hava sahası kullanımını düzenleyen uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
