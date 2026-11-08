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Rusya'nın Savunma Bakanlığı uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi uzaya gönderildi

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Rusya, Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketini cumartesi günü Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden başarıyla fırlattı. Fırlatma, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirildi; uydu ve görevi hakkında ayrıntı verilmedi.

ST. PETERSBURG, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre uydu, cumartesi günü Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir ekip tarafından Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Uydu veya görevi hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kaynak: Xinhua
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