Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri

Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sürüyor. Rus askerleri tarafından Buça ve civarında öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin Buça'daki şehir mezarlığında defin işlemleri devam etti.