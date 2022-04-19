Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri - Haberler

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sürüyor.

Buça şehir mezarlığındaki defin işlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sürüyor. Rus askerleri tarafından Buça ve civarında öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin Buça'daki şehir mezarlığında defin işlemleri devam etti.

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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