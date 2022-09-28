Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Güncel Haberler Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Donetsk bölgesindeki bazı noktalardan çekildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Donetsk bölgesindeki bazı noktalardan çekildi. Çatışmalar nedeniyle Svyatogirsk ilçesindeki köprünün kullanılamaz hale gelmesi sonucu ilçeden sivillerin tahliyesi kayık ile yapılıyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Donetsk Ukrayna Güncel Haberler

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