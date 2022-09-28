Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
Güncel Haberler
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Donetsk bölgesindeki bazı noktalardan çekildi.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri Donetsk bölgesindeki bazı noktalardan çekildi. Çatışmalar nedeniyle Svyatogirsk ilçesindeki köprünün kullanılamaz hale gelmesi sonucu ilçeden sivillerin tahliyesi kayık ile yapılıyor.
Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel