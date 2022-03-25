Rusya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler

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Rusya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Rusya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'da, sosyal medyada Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa'da, sosyal medyada Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinin Twitter'da paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi.

Büyükelçi Meshkov'un bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız." ifadesine yer verildi.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Twitter, Fransa, Paris, Rusya, Güncel, Haberler

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