Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği

Rüzgar enerjisi çiftliği drone görselleri

Dünyanın yeşil enerji devi olarak bilinen İtalyan Enel Green Power Group tarafından Şubat ayında Rusya'nın Murmansk kentinde kurulan büyük rüzgar enerjisi çiftliği Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.