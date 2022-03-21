Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği - Haberler

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Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği

AA - Semen Vasileyev - Güncel
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Rüzgar enerjisi çiftliği drone görselleri Dünyanın yeşil enerji devi olarak bilinen İtalyan Enel Green Power Group tarafından Şubat ayında Rusya'nın Murmansk kentinde kurulan büyük rüzgar enerjisi çiftliği Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Rüzgar enerjisi çiftliği drone görselleri

Dünyanın yeşil enerji devi olarak bilinen İtalyan Enel Green Power Group tarafından Şubat ayında Rusya'nın Murmansk kentinde kurulan büyük rüzgar enerjisi çiftliği Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği

Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği

Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği

AA / Semen Vasileyev - Güncel

İtalyan, Enerji, Drone, Rusya, Güncel, Haberler

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