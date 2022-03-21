Rusya'nın Murmansk kentindeki devasa rüzgar enerjisi çiftliği
AA - Semen Vasileyev - Güncel
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Rüzgar enerjisi çiftliği drone görselleri Dünyanın yeşil enerji devi olarak bilinen İtalyan Enel Green Power Group tarafından Şubat ayında Rusya'nın Murmansk kentinde kurulan büyük rüzgar enerjisi çiftliği Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.
Rüzgar enerjisi çiftliği drone görselleri
Dünyanın yeşil enerji devi olarak bilinen İtalyan Enel Green Power Group tarafından Şubat ayında Rusya'nın Murmansk kentinde kurulan büyük rüzgar enerjisi çiftliği Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.