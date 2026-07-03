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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği büyük saldırıda en az 27 kişi öldü, 8 kişi kayıp. Saldırıda seyir ve balistik füzeler ile İHA'lar kullanıldı, hava savunması çok sayıda hedefi önledi.

KİEV, 3 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.00 itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, en az 8 kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı Rusya'nın Kiev'e düzenlediği "en büyük" saldırı diye nitelendirerek, saldırıda seyir ve balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını söyledi.

Başkentin tüm bölgelerinde hasar meydana geldiğini bildiren Kliçko, en ağır yıkımın bir apartmanın kısmen çöktüğü Darnıtsya bölgesinde yaşandığını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 496 İHA ve 74 füzeyle düzenlediği saldırılarda ana hedefin Kiev olduğunu belirterek, hava savunma sistemlerinin 476 İHA'yı ve 48 füzeyi önlediğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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