Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

KİEV, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko perşembe gecesi yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 57 kişiden 27'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan silahların incelendiğini ve ilk bilgilere göre Kiev'deki bir konutun Kh-101 seyir füzesiyle vurulduğunu belirtti.

