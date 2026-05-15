Haberler

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırılarda 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı ve füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Kliçko ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KİEV, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko perşembe gecesi yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 57 kişiden 27'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan silahların incelendiğini ve ilk bilgilere göre Kiev'deki bir konutun Kh-101 seyir füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı