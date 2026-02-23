Haberler

Rusya'dan Ukrayna'nın Kiev Bölgesine Saldırı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın insansız hava aracı ve füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırı, bölgedeki enerji altyapısını hedef aldı.

KİEV, 23 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazar günü erken saatlerde yaşanan saldırından bölgeye bağlı yedi ilçenin altısının etkilendiği söyledi. Kalaşnik, can kaybı ve yaralanmalarının genellikle batıdaki Fastiv bölgesinde ağır hasar gören bir binada meydana geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece boyunca yedi bölgeyi hedef alan Rusya'nın, yaklaşık 300 muharebe İHA'sı ve 50 füze gönderdiğini söyledi.

Saldırıyla temel olarak Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığını belirten Zelenskiy, konutlarla demiryolu tesislerinin de zarar gördüğünü ifade etti. Zelenskiy, kritik altyapının korunması için ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor