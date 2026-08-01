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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı.

Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın meydana geldiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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