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Rusya'nın Harkiv'deki saldırısı sonucu ölü sayısı 14'e çıktı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'deki mağazayı bombalaması sonucu ölü sayısının 14'e çıktığını ve yaralı sayısının 40'ı geçtiğini açıkladı. Zelenskiy, uluslararası toplumun saldırıyı kınadığını ve hava savunma sistemlerine sahip olmanın önemini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'deki mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurması sonucu ölü sayısının 14'e çıktığını, yaralı sayısının 40'ı geçtiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün hava bombalarıyla vurduğu Harkiv'deki mağazada enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibarıyla 14 kişi öldü. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı daha fazla olabilir. Yangından sonra ölenler hakkında tam bilgi sağlamak için ek incelemelerin yapılması gerekiyor. Yaralı sayısı 40'ın üzerindedir."

Zelenskiy, birçok liderin, devlet ve uluslararası örgüt temsilcilerinin Harkiv'deki saldırı nedeniyle Ukrayna'ya başsağlığı dilediğini ve Rusya'nın saldırılarını kınadığını kaydederek, "Bu kınamanın adil sonuçlara yol açması önemli. Böylece nihayet Ukrayna'yı ve şehirlerimizi korumak için yeterli hava savunma sistemlerine sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda yaralı sayısınnı 43'e yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın acımasız saldırganlığıyla karşı karşıya" olduklarını aktararak, Harkiv'deki mağazaya yapılan saldırıyı "Putin rejiminin Ukrayna halkına karşı bir soykırım eylemi" olarak nitelendirdi.

Ülkesinin çok sayıda modern hava savunma sistemlerine ve uçaklara ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Umerov, bu konuyu mütteffiklerle her gün ve her fırsatta konuştuklarını kaydetti.

Umerov, sadece yılbaşından bu yana Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 10 bin güdümlü hava bombası attığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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