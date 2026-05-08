Haberler

Rusya'nın güneyindeki havalimanlarında faaliyetler İHA saldırısı nedeniyle askıya alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanı, Ukrayna'nın hava trafiği kontrol merkezine düzenlediği insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Saldırıda merkezde çalışan personelin zarar görmediği belirtildi.

Rusya'nın güneyinde bulunan 13 havalimanındaki faaliyetlerin, Ukrayna'nın bölgedeki hava trafiği kontrol merkezine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Rostov bölgesindeki hava trafiği kontrol merkezine düştüğü belirtildi.

Saldırı sebebiyle merkezin faaliyetlerinin kesintiye uğradığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezde görev yapan personelin saldırıda zarar görmediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ülkedeki çeşitli bölgelere son 24 saatte 887 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'da 8 Mayıs itibarıyla geçici ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında

ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! Gözaltına alındılar
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitti! Mahkeme fenomen için kararını verdi