Başkurdistan Rafinerisine İHA Saldırısı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol rafinerisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki petrol rafinerisinde yangın çıktığını kaydeden Habirov, "Hasar var." dedi.

Habirov, İHA'lardan birinin de Ufa kentindeki bir eve isabet ettiğini, Hint bir öğrencinin yaralandığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 453 İHA'nın, başkent Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından şehre doğru uçan 25 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA