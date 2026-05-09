(ANKARA) - 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, "Bu zorlu dönemde, faşizme karşı kazanılan zafer sırasında uzun yıllar önce devraldığımız emaneti, bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek büyük önem taşıyor" dedi.

Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Ankara Büyükelçiliği ve Rus Evi'nin desteğiyle 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" Yürüyüşü düzenlendi. Büyükelçilik'teki yürüyüşe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin de katıldı. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup edişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesindeki yürüyüşte katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan Rus askerlerinin portrelerini taşıdı.

Verşinin, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Zafer Günü'nün Rusya tarihinde özel bir gün olduğunu belirtti. Verşinin bugünün bir birlik bayramı olduğunu dile getirerek, "Bugün burada yürürken bu birliği hissettik. Muhtemelen vatanımızdan, Moskova'dan gelen haberleri izlerken de aynı birlik duygusunu hissediyoruz. Elbette en önemli şeyi söylemek istiyorum, bu bayram, bu günü mümkün kılan, vatanımızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizmin belasından kurtaran herkese olan anma borcumuzu, şükran borcumuzu ödediğimiz gündür" dedi.

Bu başarının öneminin günümüz nesilleri için giderek daha görünür ve anlamlı hale geldiğini dile getiren Verşinin, "Bu sevginin, bu kıvılcımların bayrağını gelecek nesillere aktarmamız çok önemli. Bu yüzden çocuklarımızın bugün bizimle olması çok önemli. Bu, şüphesiz gelecek nesillere karşı muazzam sorumluluğumuzdur. Bugün, halklarımız için zaferi, özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlayanların anısını onurlandırırken, belki de bu dava uğruna yaşamını yitirenleri hüzünle anıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Verşinin, "Birliğimize, dayanıklılığımıza ve cesaretimize çok şeyin bağlı olduğu bu zorlu dönemde, faşizme karşı kazanılan zafer sırasında uzun yıllar önce devraldığımız emaneti, bizden sonra gelen nesillere aktarabilmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA