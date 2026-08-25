Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde yangın: 1 ölü, 122 yaralı

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde faaliyete geçmeye hazırlanan Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kompleksin basın servisinden yapılan açıklamada, tesiste sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yangında yüklenici şirkette çalışan Çin vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olunduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki bazı araştırma enstitüleri ile diğer sağlık merkezlerinden uzmanları taşıyacak özel sağlık uçağının bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, şantiye alanındaki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının kompleksin piroliz ünitesine ait yardımcı bölümde çıktığı, tesisin ana ekipmanlarının zarar görmediği ve bölgedeki yerleşim alanlarının havasında zararlı madde sınır değerlerinin aşılmadığı açıklandı.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz-kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA