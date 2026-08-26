Haberler

Amur Gaz Kimya Kompleksi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Amur Bölgesi'ndeki Amur Gaz Kimya Kompleksi şantiyesinde çıkan yangında ölü sayısı 7'ye (6 Çinli, 1 Rus) çıktı, 9 Çinli işçiden haber alınamıyor. 152 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, 36 kişi hastanede. Yangın söndürüldü, havada zararlı madde sınır değeri aşılmadı.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde yapımı süren Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında çıkan yangında ölü sayısının 7'ye yükseldiği, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Kompleksin basın servisinden yapılan açıklamada, tesiste dün çıkan yangına ilişkin bilgiler verildi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 Çin vatandaşının daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, böylece yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 1'i Rusya, 6'sı Çin vatandaşı olmak üzere 7'ye yükseldiği belirtildi.

Yüklenici şirkette çalışan 9 Çin vatandaşının akıbetinin ise henüz bilinmediği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, olayın ardından 152 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu, çeşitli derecelerde yaralanan 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Şantiye alanındaki yangının söndürüldüğüne işaret edilen açıklamada, bölgedeki yerleşim alanlarının havasında zararlı madde sınır değerlerinin aşılmadığı ifade edildi.

Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz-kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını