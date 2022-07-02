Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor (2) Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde dün sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde dün sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.