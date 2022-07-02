Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor (2)
AA - Metin Aktaş - Güncel
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Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde dün sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde dün sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AA / Metin Aktaş - Güncel