Rusya Milli Günü Ankara'da kutlandı

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Rusya Milli Günü ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un görevden ayrılması nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi.

Rusya Milli Günü ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un görevden ayrılması nedeniyle başkentte bir resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Yerhov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik binasındaki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Ekinci burada yaptığı konuşmada milli gün dolayısıyla tebriklerini sundu.

Türkiye ile Rusya'nın bölgenin kritik öneme sahip ülkeleri olduğuna işaret eden Ekinci, haziranda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 105. yıldönümünün geride kaldığını hatırlattı.

Ekinci, ilerleyen süreçte Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin daha da güçleneceğine inanıldığını vurgulayarak, Büyükelçi Yerhov'un görev süresi boyunca işbirliğinin daha da perçinlenmesi yönünde çalıştığını aktardı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, Yerhov'a bundan sonrası için sağlık ve mutluluk diledi ve sözlerine son verdi.

Büyükelçi Yerhov da Türkiye'deki görev süresinin mesleki açıdan önemli ve ilginç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "dünyanın politik merkezlerinden biri" olduğu değerlendirmesini yapan Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yüksek dinamizmi" sayesinde iki ülke ilişkilerinin zengin ve içerikli olduğunu vurguladı.

Yerhov, Türk yetkililer ve Büyükelçilik bünyesindeki çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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