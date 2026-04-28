Rusya: Mali'deki durumun en kısa zamanda normale dönmesi önemli

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı bölgelerinde eş zamanlı saldırılar düzenlenen Mali'deki durumun en kısa zamanda barışçıl ve istikrarlı şekilde normale dönmesinin önemli olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişimini değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şiddetin her türlü tezahürünü ve suikast girişimlerini tutarlı şekilde kınadığını belirtti.

Ukrayna ordusunun, Rusya'da Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı'ndaki petrol rafinerisine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara değinen Peskov, saldırı sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Peskov, "Sonuçların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemler uygun düzeyde alınıyor." dedi.

"Mali'deki isyancıların eylemleri, Rus çıkarlarına zarar veriyor mu? Mali'de bulunan Rus Afrika Kolordusu'nun sayısı, ülkedeki durumu kontrol altında tutmak için yeterli mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, bu konunun Rusya Savunma Bakanlığı ile alakalı olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu ülkedeki durumun en kısa zamanda barışçıl ve istikrarlı şekilde normale dönmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İsrail arasında tahılla ilgili çıkan diplomatik krize ilişkin olarak da Peskov, "Kiev ve İsrail yönetimleri, bu sorunu kendileri çözsün. Bu konu hakkında hiçbir şekilde yorum yapmak ve meseleye dahil olmak istemiyoruz." diye konuştu.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali'de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine intihar bombalı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

500

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı