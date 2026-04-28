Rusya: Mali'deki durumun en kısa zamanda normale dönmesi önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı bölgelerinde eş zamanlı saldırılar düzenlenen Mali'deki durumun en kısa zamanda barışçıl ve istikrarlı şekilde normale dönmesinin önemli olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişimini değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şiddetin her türlü tezahürünü ve suikast girişimlerini tutarlı şekilde kınadığını belirtti.

Ukrayna ordusunun, Rusya'da Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı'ndaki petrol rafinerisine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara değinen Peskov, saldırı sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Peskov, "Sonuçların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemler uygun düzeyde alınıyor." dedi.

"Mali'deki isyancıların eylemleri, Rus çıkarlarına zarar veriyor mu? Mali'de bulunan Rus Afrika Kolordusu'nun sayısı, ülkedeki durumu kontrol altında tutmak için yeterli mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, bu konunun Rusya Savunma Bakanlığı ile alakalı olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu ülkedeki durumun en kısa zamanda barışçıl ve istikrarlı şekilde normale dönmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İsrail arasında tahılla ilgili çıkan diplomatik krize ilişkin olarak da Peskov, "Kiev ve İsrail yönetimleri, bu sorunu kendileri çözsün. Bu konu hakkında hiçbir şekilde yorum yapmak ve meseleye dahil olmak istemiyoruz." diye konuştu.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

25 Nisan sabahı erken saatlerde Mali'de, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine intihar bombalı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.